Cinema: al Pisa Chinese Festival film che sbancano a Pechino

(ANSA) - PISA, 14 GIU - Dal 20 al 23 giugno torna il Pisa Chinese Film Festival nella cornice del giardino La Nunziatina, nel centro storico. Il festival cinematografico è interamente dedicato alla Cina organizzato dall'Istituto Confucio di Pisa.

L'edizione 2022 si è avvalsa della collaborazione dell'Udine Far East Film Festival e presenta un approccio rinnovato che ha individuato sul campo alcuni dei titoli che hanno incontrato il gusto del pubblico più grande del mondo, con una particolare attenzione alle "firme" che arricchiscono il panorama dell'industria cinematografica cinese contemporanea.

Due titoli di primo rilievo in cartellone: "Return to Dust", del regista Li Ruijun, in concorso alla Berlinale 2022, in cartellone al Far East Festival di Udine 2022 e non ancora programmato nelle sale cinematografiche italiane, e "The Italian Recipe", già considerato un Vacanze romane aggiornato e in salsa cinese, film d'apertura al Far East Festival dove è stato proposto in anteprima mondiale. "Il Pisa Chinese Film Festival - è spiegato in una nota degli organizzatori .- è ormai un luogo d'incontro, non solo per gli spettatori che lo animano con la loro presenza, ma anche di scambio, condivisione e confronto su scala nazionale, come dimostra la collaborazione con Udine. Il nuovo corso del Pisa Chinese Film Festival è il frutto di un confronto serrato con i nostri tempi. Stiamo lentamente passando dal confronto, dalla reciproca osservazione tra due culture capitali, allo scambio, alla condivisione. Una fase epocale di cui l'arte, e in particolare il cinema, si fanno naturali testimoni". (ANSA).