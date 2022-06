Motori:ACI Golf fa scalo al Casentino club di Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 13 GIU - ACI Golf ha fatto scalo ad Arezzo sabato, al Casentino Golf Club, per la tappa locale del Campionato che nelle passate 30 edizioni ha portato 100.000 iscritti a fronteggiarsi sul campo. Nel 2022, "le 39 tappe in programma porteranno quest'anno sul green altre 3.000 persone con le loro famiglie a condividere i valori dello sport e dello stare insieme all'aria aperta, in una manifestazione che attraversa l'Italia rinsaldando il binomio indissolubile tra il golf e la mobilità, soprattutto in automobile", ha dichiarato il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani. A coronamento della 31esima edizione, la finale si svolgerà in Costa Smeralda, dal 3 al 7 ottobre, ospiti del Golf Club Pevero, in un percorso di 18 buche incastonato tra le acque della baia del Pevero e Cala di Volpe.

"Siamo felici di poter ospitare nuovamente una tappa di un torneo importante come quello di ACI Golf ad Arezzo. Per l' ACI di Arezzo è già la 31esima edizione che viene svolta in collaborazione con Casentino Golf Club . È un'occasione importante per valorizzare anche il nostro territorio, così come avviene con le tante gare ed attivita' sportive automobilistiche, patrocinate dall' ACI di Arezzo, che si svolgono nel territorio aretino, durante tutto l'anno", ha dichiarato il presidente dell'Automobile Club Arezzo, Bernardo Mennini, che ha colto l'occasione anche per "ringraziare il presidente Roberto Mariottini per la disponibilità dimostrata negli anni a collaborare con ACI di Arezzo". Alla fine della giornata, dopo la premiazione, Automobile Club Arezzo organizzerà un aperitivo presso il Club Casentino Golf. (ANSA).