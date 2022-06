Cucciolo di volpe salvato da volontari nel Livornese

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 13 GIU - Un cucciolo di volpe di circa tre mesi, probabilmente rimasto orfano della madre, è stato recuperato e messo in salvo oggi dai volontari di Anpana Livorno che sono intervenuti nelle campagne di Cecina (Livorno), nella zona detta "Robin Hood" sulla provinciale per Guardistallo. Il cucciolo, come spiega Franco Fantappié, presidente Anpana di Livorno, che era stato attirato in una zona abitata probabilmente dal cibo per i gatti, era visibilmente indebolito.

A dare l'allarme sono stati alcuni apicoltori che dopo aver notato il cucciolo aggirarsi insolitamente da solo in cerca di cibo nella loro proprietà hanno ricollegato la cosa a un episodio di pochi giorni fa quando sulla strada provinciale avevano visto il cadavere di una volpe adulta, forse la madre, probabilmente investita da un'auto. Arrivati sul posto i volontari Anpana, dopo aver segnalato il ritrovamento alla polizia provinciale, hanno raccolto il cucciolo nel trasportino per trasferirlo al Cruma di Livorno, il centro specializzato per il recupero animali selvatici e di uccelli marini e acquatici.

