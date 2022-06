Torna White Carrara, marmo e arte protagonisti spazi città

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 10 GIU - Arte e marmo saranno protagonisti in piazze, strade e spazi storici di Carrara (Massa Carrara), dove sono in programma fino al 19 giugno eventi, mostre, appuntamenti culturali e talk show, musica e spettacoli itineranti per la sesta edizione di "White Carrara": festival diffuso che mette al centro il marmo, organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere.

Chi ama camminare, poi, potrà godersi ogni sera una delle "Passeggiate culturali" alla scoperta del centro storico e dei laboratori di marmo con le visite organizzate dall'Accademia di Belle Arti. Da segnalare anche il mercato artigianale "Agorà, la piazza degli artisti", il ciclo di conferenze dal titolo "White Carrara 2022 è... Pace" e l'incontro "Tutti i piatti del presidente" per parlare di segreti della cucina dei presidenti della Repubblica Italiana e dei menu degli eventi ufficiali del Quirinale degli ultimi 30 anni. (ANSA).