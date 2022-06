Scarica 200 kg di rifiuti in un campo a Firenze, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - Sorpreso dai carabinieri forestali a Brozzi (Firenze) mentre scaricava al suolo rifiuti ingombranti e così è stato denunciato un trasportatore. Sequestrati il furgone e ben 200 chili di rifiuti gettati in un'area industriale dismessa, in via Malaparte. I Forestali della stazione di Ceppeto avevano individuato un furgone di colore blu scuro dove un operatore manovrava lo scarico dal cassone ribaltabile. I militari hanno identificato il conducente come proprietario del veicolo e titolare di una ditta di attività non specializzate di lavori edili.

Il materiale abbandonato consisteva in vecchia mobilia e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), cioè si trattava di cassettiere da ufficio in legno, un divano, un frigorifero. L'uomo è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed abbandono di rifiuti ingombranti. (ANSA).