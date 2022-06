Rischio roghi, in Toscana divieto assoluto abbruciamenti

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - Viste le condizioni climatiche e l'elevato rischio di sviluppo di incendi la Regione Toscana ha disposto il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale a partire da domani 11 giugno, anticipandolo rispetto al consueto avvio dell'1 luglio. Il termine, spiega una nota, ad ora resta fissato al 31 agosto, come da legge nazionale.

Pertanto oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali (potature, sfalci, ecc) è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. La Regione Toscana sottolinea l'importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei vigili del fuoco. (ANSA).