Premio Viareggio, Pietro Castellitto vince 'Opera Prima'

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 10 GIU - Pietro Castellitto vince il Premio Opera Prima del 'Viareggio-Rèpaci' 93esima edizione con il libro 'Gli Iperborei' edito da Bompiani. Lo ha deciso la giuria presieduta da Paolo Mieli. Per l'autore è il romanzo d'esordio.

Pietro Castellitto riceverà il riconoscimento nel corso della serata finale del Viareggio-Rèpaci che si terrà domenica 31 luglio 2022 in piazza Maria Luisa al Grand Hotel Principe di Piemonte con i vincitori delle terne finaliste per narrativa, poesia e saggistica. Invece nelle prossime settimane verranno annunciati i vincitori delle altre sezioni, premio speciale per il giornalismo e premio internazionale. (ANSA).