Ultimo al Franchi di Firenze, sold out

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Approda al Franchi di Firenze Ultimo Stadi 2022, viaggio live del giovane cantautore che ha già collezionato 16 dischi d'oro e 52 dischi di platino. Doppio l'appuntamento, l'11 e il 12 giugno, concerti entrambi sold out.

Ultimo canterà per la prima volta live 'Vieni nel mio cuore', suo ultimo singolo e inno del suo tour che ribadisce il legame indissolubile tra il giovane cantautore e i concerti.

Reduce dalla collaborazione internazionale con Ed Sheeran per il singolo '2step', l'artista proporrà al pubblico i suoi migliori successi per quasi due ore ininterrotte di musica. Canterà per la prima volta anche i brani presenti in 'Solo' (doppio disco di platino), ultimo album del cantautore e primo autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records. Ultimo condividerà con il proprio pubblico anche le canzoni più amate dei precedenti dischi 'Colpa delle favole' (quintuplo disco di platino), 'Peter Pan' (quintuplo disco di platino) e 'Pianeti'" (triplo disco di platino).

Ultimo, Goodwill ambassador Unicef dal 2019, ha deciso di devolvere parte dell'incasso ricavato dalla vendita dei biglietti del suo tour ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo. (ANSA).