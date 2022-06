Morto Brizi, fu scudettato con la Fiorentina nel 1969

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Il mondo del calcio, e il popolo della Fiorentina in particolare, sono in lutto per la scomparsa di Giuseppe Brizi. Il libero, che contribuì alla conquista del secondo scudetto da parte dei gigliati, nella stagione 1968/69, era anche il secondo giocatore per numero di presenze (374) nella storia del club toscano. Oltre allo scudetto, con la Fiorentina vinse anche due Coppe Italia, fra il 1962 e il 1976.

Brizi si è spento nell'ospedale di Macerata: aveva 80 anni.

Cresciuto calcisticamente nella Robur Macerata, era poi passato alla Maceratese dove, da giovanissimo, esordì in Serie C. In seguito venne notato e ingaggiato dalla Fiorentina. Tuttavia, dopo avere giocato per anni in Serie A, scelse di chiudere la propria carriera alle spalle della difesa nella Maceratese (1976/77). In seguito ha allenato Maceratese, Sangiustese, Fermana e Lanciano. (ANSA).