Henkel main partner di iT's Tissue, innovazione e sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - L'innovazione con al centro la sostenibilità è uno dei temi principali di 'iT's Tissue 2022', la manifestazione del Tissue Italy Network tornata in presenza a Lucca dal 6 al 10 giugno.

Henkel è main partner dell'evento dove presenta Aquence LAM E9500 ECO, l'adesivo che aiuta i produttori a ridurre la loro impronta carbonica, offrendo anche sicurezza ed efficienza operativa. Sviluppati per le esigenze del settore, gli adesivi Aquence sono ideali per la produzione di tissue e asciugamani, la laminazione e le applicazioni pick-up.

"Il settore del tissue è fortemente orientato alla sostenibilità e al contenimento dell'impatto ambientale sia dei processi produttivi, sia dei prodotti finiti - ha spiegato Jean-Philippe Caye, corporate vice president di Henkel -. Gli adesivi e additivi Aquence sono un punto di riferimento per le aziende del comparto perché contribuiscono a ridurre la loro impronta carbonica, ma anche ad accrescere l'efficienza operativa e migliorare l'esperienza del consumatore".

Questo adesivo per la laminazione a basso impatto ambientale fissa un nuovo livello di sostenibilità per il mercato: a differenza degli adesivi a base di polimeri puramente fossili, è realizzato con materie prime di origine biologica e offre una soluzione naturale e sostenibile per contenere le emissioni di CO2. Essendo privo di conservanti e plastificanti, il nuovo prodotto contribuisce anche a garantire un ambiente di lavoro più sicuro. L'adesivo può essere diluito a rapporti molto elevati e ha perciò un basso costo di utilizzo, dimostrando che l'adozione di percorsi più sostenibili non deve essere necessariamente proibitiva dal punto di vista economico.

"iT's Tissue non è solo un'occasione per confrontarsi su come rendere la produzione più efficiente e sostenibile, ma anche il contesto in cui scoprire tecnologie molto innovative che contribuiscono a migliorare l'esperienza d'uso del prodotto finito", ha aggiunto Francesca Lucca, responsabile Key Account Management EIMEA per Tissue & Towel di Henkel. (ANSA).