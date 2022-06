Golf: il Campionato ACI sul green dell'Ugolino di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Il 4 giugno 2022 al Golf Club dell'Ugolino si è svolta la tradizionale gara del Campionato Italiano ACI Golf, manifestazione giunta alla sua 31^ edizione e che si tiene ogni anno nelle principali città italiane. Sul green dell'Ugolino hanno preso parte alla competizione circa cento giocatori. Primo posto nella prima categoria per Cesare Boccella (Netto) e Camilla Tolomei (Lordo), secondo per Nicola Cascini e terzo per Gianni Marracchi. Nella seconda categoria ha trionfato Marta Berti, seguita da Francesca Bucchioni e Monica Landi. Primo posto Lady per Francesca Folonari, mentre Claudio Bulleri ha vinto nei Gentlemen.

Alla manifestazione era presente il consigliere dell'Automobile Club Firenze Alberto Chiarini, che ha portato i saluti del presidente Massimo Ruffilli, impegnato in Sardegna con il campionato mondiale Rally. "Saluto calorosamente e ringrazio la presidente del Golf Club Ugolino Camilla Tolomei, che ancora una volta ospita la nostra manifestazione dimostrandoci grande simpatia ed amicizia. Il Campionato Italiano ACI Golf, giunto alla 31^ edizione, è un circuito di gare che si snoda per tutta l'Italia e conta più di 3.000 partecipanti per le 39 tappe in programma sui green", ha affermato Chiarini, ricordando che la finale - riservata ai soci ACI - "è prevista nel mese di ottobre in Costa Smeralda e sarà la punta di diamante di un campionato che da aprile a settembre garantirà grandi emozioni e divertimento non solo ai più esperti. La scelta di ACI di puntare sul golf esprime il forte rapporto tra mobilità e sport". (ANSA).