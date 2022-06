Giornata in ricordo Maraini a 110 anni dalla nascita

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Una giornata per ricordare Fosco Maraini (Firenze 15 novembre 1912 - Firenze 8 giugno 2004), in occasione dei 110 anni dalla nascita dell'antropologo, fotografo e scrittore fiorentino. A promuoverla il 12 giugno al rifugio Gualdo a Monte Morello (Firenze) le associazioni Tessere, Sesto in Canto, Rifugio Gualdo e Antico Borgo di Querceto in occasione dei 110 anni dalla nascita dell'antropologo, fotografo e scrittore fiorentino.

Il programma prevede varie iniziative: da una camminata con lettura di testi tratti dall'autobiografia di Fosco Maraini e cori di montagna, a una mostra di libri autografati e regalati dallo scrittore al Rifugio, all'esposizione di foto concesse dalla Fondazione Alinari e dal Gabinetto Viesseux e la presenta-zione di un video sulla popolazione Ainu a cura del Museo Antropologico introdotto da Gloria Roselli. Dopo l'apposizione di una targa in memoria di Maraini e un pranzo di comunità, nel pomeriggio ci saranno gli interventi di Gianfranco Bracci, viaggiatore, scrittore e amico di Maraini e di Giancarlo Tellini, presidente del Cai Toscana che presenterà il progetto del Cai nella casa dell'antropologo a Molazzana (Lucca). (ANSA).