Getty Foundation LA premia biblioteca Intronati di Siena

(ANSA) - SIENA, 09 GIU - La Biblioteca comunale degli Intronati di Siena ha ottenuto un finanziamento di 85.000 euro da parte della Getty Foundation di Los Angeles nell'ambito di The Paper Project, programma internazionale volto alla valorizzazione delle collezioni di arte grafica, istituito nel 2018. Il contributo ha premiato il progetto di ricerca 'The Gori Pannilini Collection. A History of People and Prints in Siena 18th-20th century (La Collezione Gori Pannilini.

Una storia di uomini e di stampe a Siena tra il XVIII e il XX secolo)'. I risultati di questo progetto, della durata di due anni, verranno presentati in una mostra, in programma nella primavera del 2024, e confluiranno in una pubblicazione e in una piattaforma digitale.

La Biblioteca senese è stata premiata assieme ad altre 14 istituzioni internazionali: "Questi contributi intendono premiare l'intraprendenza di quegli specialisti di grafica che indirizzano il proprio lavoro verso i tesori nascosti e gli artisti meno studiati all'interno delle collezioni delle loro istituzioni", afferma Heather MacDonald, senior program officer alla Getty Foundation, secondo quanto riferisce il Comune senese.

Per gli Intronati a coordinare il team che si è aggiudicato il riconoscimento Annalisa Pezzo, direttrice della Biblioteca e studiosa di stampe tra XVI e XVIII secolo. Benedetta Spadaccini è la curatrice del progetto vincitore, dedicato allo studio di un fondo di stampe appartenente al patrimonio della Biblioteca.

La formazione della raccolta è dovuta all'iniziativa di Giulio Corti, conosciuto anche come Fabio Gori Pannilini (1723-1787): le incisioni, più di 2.000, appartengono a maestri quali Marcantonio Raimondi, Beatricetto, Jacques Callot, Antonio Tempesta, Francesco Villamena, Stefano Della Bella. (ANSA).