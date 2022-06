Scontro tra auto e motorino, 14/enne è morto in ospedale

(ANSA) - GROSSETO, 08 GIU - È morto nella notte il ragazzino di 14 anni rimasto coinvolto martedì pomeriggio in un gravissimo incidente con il suo motorino. Il 14enne era arrivato all'ospedale Le Scotte di Siena in condizioni molto gravi e nella notte è deceduto. L'incidente c'è stato intorno alle 18.30 sulla strada di Lattaia, nella zona del Madonnino a Roccastrada (Grosseto). E' stato uno scontro tra la moto e un'auto con a bordo una giovane mamma di 27 anni, rimasta ferita e ricoverata in codice giallo in ospedale, e la figlioletta di 8 anni, illesa ma sotto choc. Sul posto è intervenuta la Pubblica assistenza di Sassofortino e Roccastrada, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. (ANSA).