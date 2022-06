Incendio in fondo commerciale, un intossicato dai fumi

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Incendio la notte scorsa a Firenze in un fondo commerciale al piano terra di una palazzina in via Ponte all'Asse. Il rogo è stato estinto e un uomo di 42 anni è rimasto intossicato per il fumo inalato ed è stato soccorso dal 118 che lo ha ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 1.30 con due squadre e il supporto di autobotte e autoscala, l'intervento per lo spegnimento si è concluso intorno alle ore 3. (ANSA).