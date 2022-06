GdF acquisisce documenti al Maggio per inchieste su spese

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - La guardia di finanza ha acquisito lo statuto e altri documenti nella sede della Fondazione del Maggio musicale Fiorentino nell'ambito degli accertamenti sulle spese sostenute dal soprintendente Alexander Pereira con la carta di credito aziendale, vicenda su cui sono aperti un fascicolo alla procura di Firenze e un altro alla procura regionale presso la Corte dei Conti.

Secondo quanto si apprende, i documenti saranno necessari per definire la natura giuridica dell'ente. Sulla questione sono state aperte un'inchiesta penale dal pm Christine von Borries e una contabile da parte del procuratore Acheropita Oranges Mondera. I finanzieri hanno prelevato atti del Maggio relativi agli ultimi anni della gestione della fondazione. Rilievi all'utilizzo della carta di credito da parte di Pereira sono stati mossi in sedi istituzionali da Fdi con delle interrogazioni. Al momento non risultano indagati nell'inchiesta penale ma un fascicolo conoscitivo aperto senza ipotesi di reato. In parallelo la procura contabile aveva a sua volta avviato accertamenti per le proprie competenze.

Secondo quanto appreso la procura della Repubblica innanzitutto deve verificare se c'è stata appropriazione di somme di denaro appartenenti al Maggio e poi potrà essere valutato, proprio in base alla natura giuridica dell'ente, se qualificare i fatti come ipotesi di reato di peculato, in caso si considerasse il Maggio come ente pubblico, o come reato di appropriazione indebita qualora invece fosse ritenuto ente privato. Gli atti presi dai finanzieri sono ora oggetto di studio da parte degli inquirenti. (ANSA).