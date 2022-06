Turista muore annegata a Vada, in Versilia salvato un 17enne

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Una turista straniera di 37 anni, la cui nazionalità ancora non è nota, è morta nel pomeriggio di oggi per annegamento mentre stava facendo il bagno nelle acque delle Spiagge bianche di Vada (Livorno).

Secondo una prima ricostruzione la donna probabilmente si è sentita male mentre era in acqua, con il mare mosso, e non è riuscita più a rientrare a terra annegando a pochi metri dalla riva. Sul posto sono intervenuti insieme ai volontari del 118 con medico, la polizia municipale di Rosignano e la Capitaneria.

A Forte dei Marmi (Lucca) sindrome da annegamento per un ragazzo di 17 anni, al bagno Angelo di Ponente dove è intervenuto il 118. Secondo prime informazioni, mentre il giovane era in acqua, il bagnino dello stabilimento balneare si è accorto che era in difficoltà ed è scattata l'allerta. Sul posto sono arrivate automedica e ambulanza. Il personale ha soccorso il ragazzo, che si è ripreso e ha ripreso a respirare autonomamente tuttavia è stato deciso di portarlo in codice rosso all'ospedale Versilia per gli accertamenti medici. Sulla vicenda è intervenuta anche la capitaneria di porto. (ANSA).