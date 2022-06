Terrorismo, arrestato operaio metalmeccanico a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Arrestato a Firenze dalla Digos un operaio metalmeccanico di circa 30 anni, pachistano, nell'ambito dell'operazione antiterrorismo coordinata dalla procura di Genova che ha individuato una cellula di 14 persone.

La Digos di Firenze ha rintracciato l'uomo in un appartamento di via San Zanobi, in centro, la notte scorsa verso le 3, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Genova. L'arrestato vive a Firenze da circa sei mesi, ha regolare permesso di soggiorno e lavora come operaio in un'azienda metalmeccanica del Valdarno. L'appartamento in cui abita è stato perquisito. Secondo quanto appreso, non c'erano armi nella casa. Inoltre, dai primi accertamenti della Digos risultano estranei alla vicenda i coinquilini con cui condivide l'abitazione. (ANSA).