Rapina soldi a 2 madonnari a Firenze, inseguito e arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Un uomo armato di coltello ha minacciato due 'madonnari' di strada, a Firenze, per prendere il denaro raccolto nella loro cassetta ed é scappato ma poi i carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato con l'accusa di rapina. E' successo in via Calimala, una delle strade più antiche della città, domenica sera e lo si apprende oggi. Sul momento anche i due artisti di strada lo hanno inseguito. Il malvivente, un tunisino di 54 anni, senza fissa dimora, ha pure perso denaro per strada ma ha proseguito la sua fuga fino a piazza del Mercato nuovo dove è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri. Era in stato di alterazione psicofisica, forse dovuta all'assunzione di stupefacenti, ed ha reagito, spintonando e colpendo con calci i militari e pure la vettura dell'Arma. Ma alla fine è stato arrestato. In tasca gli hanno trovato due coltelli. (ANSA).