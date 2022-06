Hirsch, in nuovo Franchi a Firenze 7mila mq spazi commerciali

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Il nuovo stadio comunale Artemio Franchi di Firenze, col progetto dello studio Arup che ha vinto il concorso per la riqualificazione, "avrà 7.000 metri quadrati di nuovi spazi commerciali come lounges, merchandising, ristoranti. Ci saranno poi due nuovi hub per la cultura e per eventi e spettacoli: un auditorium di 1.600 metri quadri, da 1.000 posti, e 1.700 metri quadri di spazi espositivi a servizio della città. Il parcheggio sarà grande 15.000 metri quadri con 500 posti auto". Lo spiega David Hirsch, il capo progettista dello studio Arup.

Tra poco tempo verrà presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica dello stadio Franchi. Come spiegato da Hirsch "ci saranno anche 1.000 metri quadri di spazi per la stampa e 2.700 metri quadri per i nuovi servizi igienici". (ANSA).