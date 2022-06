Tanti colori in arte di Pisano, tutti pari e nessuno prevale

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 05 GIU - Le 'Costruzioni poetiche' di Tano Pisano, da ora e per due mesi a Pietrasanta (Lucca), nella galleria di via Barsanti, dentro le mura della Piccola Atene, daranno parità ai colori, nessuno sarà prevalente in una mostra con 35 opere dell'artista siciliano adottato dalla Versilia. Pisano proporrà al pubblico nuove, fantastiche creazioni, una collezione di figure ricorrenti, perfino ripetitive. Pisano alterna periodi creativi di figure fantastiche ad altri in cui trionfano le geometrie, i tagli dello spazio, le scenografie, le architetture, che pur essendo fredde, dimostrano comunque un loro "calore" grazie all'utilizzo di una grande varietà di colori, che oscillano dai rossi porpora ai blu cobalto, ma senza alcuna predominanza, in una sorta di raggiunto egualitarismo cromatico. La rassegna mette in evidenza pure la versatilità tecnica di Tano Pisano, che, si legge in una nota, "dimostra ancora una volta di possedere un'assoluta padronanza nelle tecniche di espressione: le sue 'Costruzioni poetiche' sono pitture su tela, carta e plexiglas, ma sono anche sculture, ceramiche e incisioni". La mostra prosegue fino alla fine di luglio, sempre con ingresso libero e visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 21; il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 13. (ANSA).