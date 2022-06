In Toscana altri 1.392 casi di Covid, tasso risale al 13,58

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - In Toscana sono 1.154.838 i casi di positività al Coronavirus, 1.392 in più rispetto a ieri, età media 47 anni circa. Effettuati 10.249 test di cui 1.250 tamponi molecolari e 8.999 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi che risale del 13,58 (68,8% sulle prime diagnosi). Purtroppo si registra 1 nuovo decesso, un uomo di 71 anni residente nella provincia di Pisa, che porta a 10.100 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. In calo i ricoverati: sono 230, 17 in meno rispetto a ieri, di cui 17 in terapia intensiva (stabili).

Questi i dati diffusi dalla Regione sull'andamento dell'epidemia in Toscana.

Rispetto a ieri i casi sono più che triplicati così come i test per un tasso di positività che cresce di quasi 4 punti percentuali però: nel precedente report i contagi erano 307 su 3.131 test, con un'incidenza di nuovi positivi del 9,81% (49,1% sulle prime diagnosi).

Tornado al report odierno, i guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.119.113 (96,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 25.625, -1,8% rispetto a ieri.

Complessivamente, 25.395 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (451 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%).

Riguardo all'andamento dell'epidemia nelle singole province Firenze registra 333 casi in più rispetto a ieri, Prato 65, Pistoia 106, Massa Cararra 59, Lucca 126, Pisa 276, Livorno 127, Arezzo 83, Siena 128, Grosseto 89. (ANSA).