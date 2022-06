'Appuntamento in giardino', in Toscana 19 parchi aperti

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - Sono 19 i parchi e giardini aperti in Toscana oggi e domani (4-5 giugno) nell'ambito dell'iniziativa 'Appuntamento in Giardino' promossa da Apgi-Associazione parchi e giardini d'Italia, col sostegno di Ales e il patrocinio del ministero della Cultura. La manifestazione, che si svolge in contemporanea in oltre 20 Paesi europei, ha quest'anno come tema 'I giardini di fronte al cambiamento climatico', e prevede un programma di incontri, eventi, letture e attività speciali.

Fra gli eventi speciali previsti in Toscana, presso la Villa medicea di Cerreto Guidi si terrà il concerto Fiorir con dolci Note realizzato dall'Accademia degli Archi di San Miniato Basso.

In altri casi 'Appuntamento in Giardino propone aperture straordinarie di giardini normalmente non aperti al pubblico, come a Buggiano Castello (Pistoia) dove saranno aperti eccezionalmente gli orti di Agrumi e i giardini segreti del Borgo.

Gli altri giardini toscani aperti per l'iniziativa sono il Giardino di Boboli e il Giardino Bardini a Firenze, il Parco monumentale di Villa Caruso Bellosguardo (Lastra a Signa), il Parco mediceo di Pratolino, il Giardino delle Rose a San Casciano Val di Pesa, l'Orto botanico del Museo di storia naturale del Mediterraneo (Livorno), Villa Coloreda (Pietrasanta), gli Orti di Villa Ruschi (Calci), il Parco di Villa Baciocchi (Capannoli), Palazzo Pfanner (Lucca), la Villa Reale di Marlia, Villa Torrigiani di Camigliano e Villa Fattoria Gambaro a Capannori, il Castello di Celsa (Sovicille), la Villa di Geggiano (Castelnuovo Berardenga), il Giardino di campagna di San Giovanni d'Asso (Montalcino), il Parco di Villa Trecci (Montepulciano). (ANSA).