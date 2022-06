Treno Av:a Firenze persone in attesa,ritardi sopra 90 minuti

(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - Situazione sotto controllo, pur con fortyi ritardi, al momento alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze, rispetto ai disagi seguiti all'incidente del treno dell'Alta Velocità 9311, della linea Torino-Napoli, nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Un problema che, a catena, ha innescato una serie di effetti sulla circolazione ferroviaria, anche a Firenze. Diversi convogli dell'Alta Velocità hanno ritardi superiori ai 90 minuti, con un picco di 150 minuti in un caso. Criticità emergono anche sul trasporto regionale. Le alte temperature, inoltre, non agevolano la situazione visto che diverse persone si trovano ad attendere a Santa Maria Novella il proprio treno.

Per ora, si fa sapere dalla Città metropolitana di Firenze, non è previsto l'intervento della Protezione Civile. (ANSA).