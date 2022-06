Sicurezza stradale:Aci e WM Fest a Lucca parlano ai giovani

(ANSA) - LUCCA, 03 GIU - Aci Lucca e il WM Fest, festival che si terrà il 3 e 4 giugno a Villa Bottini, insieme per una strada più sicura e per promuovere la campagna #Rispettiamoci, lanciata dall'Automobile Club Italia in occasione del Giro d'Italia. Il WM Fest porta in città una due-giorni interamente dedicata alla nuova scena musicale italiana, con un'attenzione particolare agli artisti emergenti anche in ambito fumettistico, artigianale e culturale. Un'occasione, per Aci Lucca, di sensibilizzare ragazze e ragazzi sulla sicurezza stradale. Il video realizzato per la campagna #Rispettiamoci, infatti, verrà proiettato durante le serate del festival su un maxi-schermo, oltre a essere diffuso anche sui canali social di WM. "La scelta di sostenere il WM Fest nasce dalla volontà e dall'impulso sempre crescente di parlare con un pubblico giovane, che sappia recepire la necessità di una guida e di un comportamento in strade consapevoli e rispettosi", afferma il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio. "La campagna #Rispettiamoci - aggiunge - parte proprio da questo concetto: la strada è di tutti. Pedoni, ciclisti, automobilisti, motociclisti: tutti dobbiamo imparare a rispettare le esigenze degli altri utenti che viaggiano al nostro fianco. Solo così, infatti, possiamo davvero avere strade sicure, per tutti" (ANSA).