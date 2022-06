Fiamme in campo accanto a liceo, studenti evacuati per fumi

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 03 GIU - Studenti evacuati da una scuola della Versilia, stamani, per il fumo sprigionatosi da un incendio di sterpaglie lungo la via Aurelia, in un campo accanto al loro istituto, il liceo linguistico 'Galileo Chini' a Lido di Camaiore (Lucca). L'incendio, provocato probabilmente da un mozzicone di sigaretta, ha costretto gli studenti ad uscire dalla scuola per precauzione proprio a causa dei fumi. Le fiamme hanno interessato anche baracche in un ex magazzino edile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari dell'antincendio boschivo della Croce Verde e i carabinieri per gli accertamenti. Dopo un'ora circa la situazione è tornata alla normalità e gli alunni sono potuti entrare per prendere le proprie cose e andare a casa, visto che ormai era arrivato l'orario di fine lezioni e di uscita. (ANSA).