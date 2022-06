Incidenti lavoro: resta incastrato con mano,schiacciate dita

(ANSA) - PRATOVECCHIO STIA, 02 GIU - Si schiaccia quattro dita mentre lavora: l'infortunio sul lavoro è accaduto a Pratovecchio (Arezzo).

L'operaio, un 36enne di Poppi, era intento a pulire un macchinario quando, per cause da accertare, ieri, è rimasto incastrato con la mano finendo per riportare lo schiacciamento di quattro dita. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Bibbiena (Arezzo) dal 118. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica. (ANSA).