In Toscana altri 1.061 nuovi casi Covid ma nessun decesso

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - In Toscana sono 1.153.139 i casi di positività al Coronavirus, 1.061 in più rispetto a ieri (230 confermati con tampone molecolare e 831 da test rapido antigenico), con un'eta' media di circa 50 anni. Eseguiti 1.384 tamponi molecolari e 9.670 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,6% è risultato positivo. Oggi non si registrano nuovi decessi. Prosegue il calo dei ricoveri: sono 247 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più).

Questi i dati diffusi dalla Regione sulla pandemia in Toscana.

Rispetto a ieri i casi sono in aumento (erano 969) a fronte pero' di un maggiore numero di test effettuati (erano 9.739), di conseguenza il tasso di positivita' e' in calo (era 9,95%). I guariti oggi crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.116.328 (96,8% dei casi totali). Complessivamente, 26.468 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (98 in meno rispetto a ieri, meno 0,4%). Per quanto riguarda l'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 279 casi in più rispetto a ieri, Prato 74, Pistoia 58, Massa 53, Lucca 115, Pisa 140, Livorno 100, Arezzo 81, Siena 85, Grosseto 76. (ANSA).