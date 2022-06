Morto Beppino Mancini, 're' del Cacciucco amato da Ciampi

(ANSA) - LIVORNO, 01 GIU - E' morto oggi all'ospedale di Livorno Giuseppe Mancini, 72 anni, storico titolare della Barcarola, uno dei più noti ristoranti della città. Ristoratore molto apprezzato, meglio conosciuto come "Beppino", per il suo cacciucco e per la cucina di mare in generale, rappresentava un'eccellenza in città fin dal 1974 quando aveva cominciato a lavorare al ristorante di famiglia.

E' dal 1935, quando il nonno di Beppino, Dante Brogi, rilevò una trattoria nelle vicinanze del porto (nel dopoguerra poi l'attività fu trasferita in viale Carducci), che la Barcarola rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della cucina tradizionale livornese. Una fama che ha spesso varcato i confini cittadini: nel 1986 Beppino fu chiamato a servire Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita a Firenze. Nel 1996, inoltre, l'allora vescovo di Livorno monsignor Alberto Ablondi volle sempre Beppino a preparare e servire la cena al cardinale Ratzinger, futuro papa Benedetto XVI. Nel 2001 e nel 2004 sono stati ospiti del ristorante La Barcarola l'allora Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi con la moglie Franca. Nel 2005 addirittura Beppino si recò al Quirinale per portare il Cacciucco a Ciampi, che festeggiava 85 anni, come regalo di compleanno da parte della città di Livorno. (ANSA).