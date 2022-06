A Pisa si cercano 160 persone per accendere Luminara

(ANSA) - PISA, 01 GIU - In vista della Luminara a Pisa, la tradizionale festa che si svolge la sera del 16 giugno, alla vigilia di San Ranieri, patrono della citta, l'agenzia per il lavoro Etjca ha ricevuto dal Comune l'affidamento per la selezione del personale da impiegare nell'accensione dei lumini.

La ricerca avverrà tra disoccupati, cassintegrati e studenti che, si spiega, "con un rapporto di somministrazione a tempo determinato, saranno incaricati della collocazione e dell'accensione dei lumini sulla biancheria collocata sui ponti della città e sugli edifici dei lungarni".

"Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia - dichiara l'assessore alle tradizioni storiche, Filippo Bedini - tornano gli appuntamenti del Giugno pisano. La Luminara è il cuore del giugno pisano e la nostra tradizione più bella. Ogni passaggio nella sua organizzazione, così complessa, può risultare decisivo per il buon esito: anche il ruolo di chi accende e soprattutto posiziona i lampanini sulle biancherie è fondamentale, perché metterli nel modo corretto, ovvero ben 'in piombo' sul fil di ferro vuol dire farli rimanere accesi più a lungo". (ANSA).