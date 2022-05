I detenuti di Gorgona tornano in scena, c'è Metamorfosi

(ANSA) - ISOLA DI GORGONA (LIVORNO), 31 MAG - La casa di reclusione dell'Isola di Gorgona (Livorno) sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 giugno, torna ad aprire le porte al pubblico per 'Metamorfosi', il nuovo spettacolo teatrale che vede protagonisti i detenuti/ attori della casa di reclusione e che segue il successo di 'Ulisse o colori della mente', vincitore del premio 'Anct 2020 Catarsi - Teatri della Diversità'.

'Metamorfosi' è il secondo episodio della trilogia 'Il teatro del mare' ideata da Gianfranco Pedullà e realizzata artisticamente in collaborazione con Francesco Giorgi e Chiara Migliorini. 'Metamorfosi', si spiega in una nota, è una proposta di cambiamento: un invito a tuffarci nei miti del Mediterraneo per ripensare al nostro presente e immaginare un avvenire migliore. Partendo da alcuni spunti della straordinaria opera 'Metamorfosi', scritta da Ovidio oltre duemila anni fa, lo spettacolo ripercorre poeticamente e ironicamente i grandi miti di fondazione della nostra civiltà: dall'Età dell'oro all'età del Ferro; dal mito di Bahamut alle Arpie, dal Minotauro a Diogene che cerca l'uomo, dall'Araba Fenice ad Apollo e Dafne, da Teseo e Arianna per rivedere le grandi Costellazioni del cielo: fino a quando l'apparizione di un Cavallo marino non ci riporterà nel grembo della Grande Madre Terra. Gli interessati devono inviare richiesta di prenotazione entro le ore 10 di lunedì 13 giugno all'indirizzo pubblico@tparte.it, indicando nome, cognome, luogo, data di nascita e allegando copia della carta d'identità. (ANSA).