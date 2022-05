Dal 12/6 orario estivo Trenitalia, in treno anche a concerti

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Da Firenze in Frecciarossa in Cilento e Calabria, fermate a Orbetello (Grosseto) e Chiusi Chianciano Terme (Siena), ma anche la 'Etruschi Line' tra Pisa e Grosseto, e l'Elba Link per utilizzare un solo biglietto da Piombino (Livorno) per i porti dell'Isola d'Elba o la possibilità di andare in treno ai concerti di Jovanotti a Viareggio (Lucca), Ultimo e Cesare Cremonini a Firenze, Elisa e Simple Minds a Pistoia. Sono alcune delle novità per la Toscana di Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta per l'estate che partirà il 12 giugno, in concomitanza proprio con l'attivazione dell'orario ferroviario estivo.

Tornano così i collegamenti diretti in Frecciarossa da Firenze per il Cilento e quello notturno dal giovedì alla domenica tra il capoluogo toscano e la Calabria.

Aumentano le fermate delle Frecce in Toscana nelle località costiere o di alta valenza leisure come Orbetello e Chiusi-Chianciano Terme. Cinque coppie di Intercity collegheranno Livorno con Milano. Una coppia di Intercity effettuerà il servizio diretto tra Grosseto e Milano sempre lungo la costa Tirrenica e la Liguria. Disponibili anche le soluzioni Freccia più bus come il FrecciaLink da Firenze per Piombino/Cecina e Perugia/Assisi. Torna l'Etruschi Line per raggiungere le località balneari della costa tra Pisa, Livorno e Grosseto. Fino al 10 settembre, con i treni regionali è possibile raggiungere le 5 Terre direttamente da Arezzo e dal Valdarno. Dal 12 giugno Rimini è raggiungibile direttamente da Firenze. Nel fine settimana si aggiungono due prolungamenti del Frecciarossa Firenze-Torino per raggiungere le montagne di Oulx e Bardonecchia. Collegamenti Frecce più bus che da Firenze portano a Cortina, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fiemme e Val di Fassa. Grazie agli Euronight si arriva da Firenze in Austria e in Germania e, il giovedì e il sabato collegamento tra Livorno e Vienna. (ANSA).