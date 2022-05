Crollo ponte, procura di Massa chiede processo per cinque

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 31 MAG - La procura di Massa Carrara ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone accusate di crollo colposo e lesioni personali colpose per il crollo del ponte di Albiano Magra dell'8 aprile 2020. Il processo è stato chiesto per cinque persone, tra dipendenti di Anas e della Provincia di Massa Carrara indagati nella vicenda riguardo alla manutenzione e alle condizioni di sicurezza del manufatto. Nel crollo rimasero ferite due persone che stavano transitando. (ANSA).