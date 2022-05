Bruscello Poliziano torna con il Decamerone

(ANSA) - MONTEPULCIANO (SIENA), 30 MAG - E' il Decamerone, già andato in scena nel 2015, lo spettacolo del 'Bruscello Poliziano', la tradizionale rappresentazione popolare che anima Montepulciano (Siena) nei giorni di Ferragosto, giunta alla 83/a edizione. La Compagnia popolare del Bruscello tornerà ad esibirsi in piazza, dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid, dal 12 al 15 agosto. L'annuncio dell'edizione 2022, spiega una nota, è arrivato durante l'assemblea della Compagnia popolare, che ha visto il rinnovo degli organismi associativi.

Nel 2015 furono svolte soltanto due repliche per via del maltempo, quindi i bruscellanti sono pronti a recuperare la sfortuna passata. Le autrici del libretto sono Irene Tofanini e Chiara Protasi, mentre la direzione musicale è affidata ad Alessio Tiezzi e la regia a Stefano Bernardini. Presentato anche il manifesto realizzato da Alfredo Giometti. L'immagine rappresenta scene tipiche dell'immaginario del Decamerone, con il busto di Boccaccio a fare da riferimento alla base culturale dello spettacolo. (ANSA).