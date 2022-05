Monza in A, abbracci e sorrisi per Berlusconi

(ANSA) - PISA, 29 MAG - Stretto fra tanti abbracci, in particolare quelli di Adriano Galliani, ai quali risponde con un sorriso, restando seduto. Così Silvio Berlusconi in tribuna all'Arena Garibaldi di Pisa al termine della gara che ha portato in A il suo Monza e che segna il suo ritorno nel calcio che conta.

Nessun gesto di esultanza da parte dell'ex Premier, a differenza della sua compagna Marta Frascina e di Galliani che già avevano fatto festa al quarto gol segnato dal Monza al 10' del primo tempo supplementare. Berlusconi era invece rimasto imperturbabile così come aveva seguito il match in modo del tutto impassibile senza tradire apparenti emozioni. (ANSA).