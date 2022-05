Scontro auto-scooter, morta donna a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Una donna di 60 anni e' morta in seguito ad un incidente stradale tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava avvenuto intorno alle 15:10 all'incrocio tra viale Redi e via Doni a Firenze.

La 60enne, secondo quanto appreso, e' deceduta in ospedale dove era stata trasportata in codice rosso per le gravi ferite riportate. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, indagini in corso da parte della polizia municipale. Viale Redi e' stato chiuso al traffico per circa tre ore. (ANSA).