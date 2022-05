Moto: Italia; sei Daspo a senza biglietto in circuito Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Trovati senza biglietto nell'autodromo del Mugello dove è in corso la prova italiana del Motomondiale, il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso sei Daspo nella tarda mattinata per sei persone tra i 25 e 36 anni. Controlli della polizia le hanno trovate sprovviste del titolo per accedere all'impianto sportivo. Per ciascuno di loro sono scattati Daspo di 2 anni, nello specifico divieti di accesso alle gare di automobilismo e motociclismo, sia nazionali sia internazionali, per la durata di 2 anni. (ANSA).