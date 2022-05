Covid: Toscana, altri 3 morti e 1.103 nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Altri 1.103 nuovi casi (età media 46 anni, rapporto positivi su tamponi 10,86%) e altri tre morti per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il consueto rapporto giornaliero della Regione. Le ultime vittime sono state una a Pisa e due a Livorno e portano a 10.076 i morti dall'inizio dell'epidemia. Inoltre coi nuovi casi sale a 1.148.566 il totale dei positivi (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti crescono sul totale dello 0,1% - sono stati 1.602 con tampone negativo nelle 24 ore - e raggiungono quota di 1.109.256 persone (96,6% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono 29.234 (-1,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 319 (-23 persone il saldo fra ingressi e uscite, pari al -6,7% su ieri) di cui 17 in terapia intensiva (+1 persona il saldo, pari al +6,3%).

Le altre 28.915 persone positive sono in isolamento a casa "poiché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (- 479 persone su ieri, pari al -1,6%). La Toscana si trova all'ottavo posto tra le regioni in Italia per numero di casi, con circa 31.102 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 29.298 x100.000).