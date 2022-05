Tennis: Trevisan agli ottavi a Parigi, battuta Gavrilova

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Martina Trevisan vola agli ottavi del Roland Garros, torneo dello Slam in corso sui campi di terra rossa di Parigi. La tennista fiorentina, n.59 del ranking e reduce dal primo titolo WTA conquistato a Rabat proprio alla vigilia del torneo francese, al terzo turno ha sconfitto 6-3 6-4, in un'ora e 27 minuti di gioco, l'australiana Daria Gavrilova Saville, n.127, in tabellone grazie ad una wild card.

