Accoltellato in strada a Firenze, 30 giorni di prognosi

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Accoltellato più volte in strada a Firenze un uomo di 28 anni, in ospedale ha avuto una prognosi di 30 giorni. E' successo mercoledì sera a Brozzi, periferia nord, davanti a un bar. L'aggressore è fuggito a piedi. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, prima ha tentato di investire con l'auto in retromarcia lo stesso 28enne, che è un cittadino marocchino, poi è sceso e gli ha vibrato più fendenti con un'arma bianca, quindi è scappato nelle strade circostanti. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale di Careggi dove gli è stato riscontrato un 'trauma toracico da arma bianca' con lesioni guaribili in 30 giorni. Da chiarire il motivo dell'aggressione. L'accoltellatore è arrivato al bar con la macchina mandata ad alta velocità e avrebbe cercato subito il 28enne per farsi le proprie ragioni. Indagini e ricerche in corso. (ANSA).