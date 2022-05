Picchia e fa prostituire la fidanzata, arrestato a Pisa

(ANSA) - PISA, 25 MAG - Arrestato un italiano di 37 anni a Pisa il quale aveva appena picchiato la fidanzata e l'aveva anche costretta a prostituirsi. L'arresto è scattato dopo l'ennesima aggressione alla compagna martedì nella zona della stazione ferroviaria di Pisa. Qui una 27enne italiana è stata rintracciata dalla polizia, attivata a seguito di una segnalazione, e trovata con ecchimosi e ferite al volto e in altre parti del corpo. La polizia contesta all'uomo oltre che il reato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia anche quello di sfruttamento della prostituzione.

La donna, appena sono arrivati poliziotti, ha subito riferito di essere stata malmenata dal compagno e che ciò è avvenuto più volte anche in passato. La giovane, riferisce la questura, mostrava agli agenti "vistose ecchimosi e segni di morsi, nonché una ferita con perdita di sangue dall'orecchio fino alla clavicola: accompagnata al pronto soccorso, i medici le hanno riscontrato anche una frattura alle ossa nasali". La donna ha poi aderito al percorso del Codice rosa riservato alle violenze di genere e dopo essere stata medicata è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni.

La 27enne ha anche riferito alla polizia, conclude la questura, "di subire maltrattamenti dall'inizio della relazione, intrapresa circa un anno e mezzo prima, quindi il compagno, che ha precedenti specifici. E' stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sfruttamento della prostituzione e trasferito in carcere".

(ANSA).