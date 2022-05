Morta pittrice Janet Stayton, sposò paesaggi della Toscana

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 25 MAG - E' morta la pittrice americana Janet Stayton che da più di 40 viveva e lavorava a Pietrasanta (Lucca), la città degli artisti, dove aveva uno studio nella via Aurelia concepito come un 'hortus conclusus' fra antichi laboratori di scultura. Fin da giovanissima, come ricordava lei stessa, era stata affascinata dal paesaggio toscano, ritratto anche nei suoi primi disegni e dipinti. Janet Stayton aveva 82 anni. Malata da qualche tempo, è deceduta nella sua casa a Pietrasanta.

"Janet era parte della nostra comunità - la ricorda il sindaco Alberto Stefano Giovannetti - e non solo artistica. Il suo linguaggio, così genuino e immediato, era una sintesi naturale, libera e vivace, fra le sue radici americane e la quotidianità di Pietrasanta, fatta di spazi aperti, opere monumentali e piccoli borghi". L'artista si era formata negli Stati Uniti, dove aveva affinato la sua cultura figurativa esponendo nei primi anni '70 a New York, St. Louis e Chicago. Janet Stayton poi aveva intrapreso un percorso creativo di almeno venti anni, misurandosi con una pluralità di contesti, tecniche e materiali: dal mondo della grafica a quello della pittura, con incursioni anche nella scultura e nell'ornamento polimaterico, attraverso la conoscenza della storia, delle culture e dei luoghi, ma anche grazie a una ricerca paziente di corrispondenze artistiche, figurative, letterarie, poetiche e teatrali. Sue opere fanno parte di prestigiose collezioni pubbliche e museali di alto prestigio internazionale come il Brooklyn Museum of Fine Arts a New York, il Chicago Art Institute o il Ministry D'Affaires Culturelles, in Francia; numerose sono anche le mostre collettive e personali che l'hanno vista protagonista anche nella 'Piccola Atene' della Versilia, come 'Colori della vita' (1999), 'New Works on Paper' (2002) e l'ultima, nel 2018, alla sala delle Grasce con un ricco excursus dei suoi lavori. Janet Stayton sarà ricordata con una commemorazione alla cappellina della Croce Verde di Pietrasanta, in vicolo dei Lavatoi domani, giovedì 26 maggio, alle ore 16. (ANSA).