Da Tex a Dylan Dog, a Innocenti Firenze gli 80 anni di Bonelli

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Da Tex a Dylan Dog, da Zagor a Dragonero: il museo degli Innocenti di Firenze propone una mostra che ripercorre gli 80 anni della casa editrice italiana che ha fatto la storia del fumetto, la Sergio Bonelli Editore.

La mostra è in programma dal primo giugno al 18 settembre ed è dedicata ad alcuni dei più noti e longevi personaggi del fumetto italiano, entrati nell'immaginario collettivo, tra cui Tex Willer, Piccolo Ranger, Zagor, Dylan Dog, Nathan Never e Dragonero.

La Bonelli, si spiega, "a partire dal suo capostipite Gianluigi e la moglie Tea Bertasi (figura fondamentale nella creazione del fumetto italiano) e poi con l'erede Sergio e, oggi, il nipote Davide - insieme a centinaia di collaboratori - ha portato in edicola, in fumetteria e in libreria oltre duecento testate. Una storia sorprendente, fatta di persone e personaggi, fumetti e fumettari, di dietro le quinte e colpi di scena per rimanere sempre al fianco dei lettori, nonostante i mutamenti di costume e cambiamenti epocali".

La mostra Bonelli Story è un progetto di Sergio Bonelli Editore e Comicon, in collaborazione con Arf!, promossa dal ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Firenze. (ANSA).