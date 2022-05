Rapine a Firenze, un accoltellato alla schiena in centro

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Accoltellato alla schiena per rapina, la notte scorsa, a Firenze un uomo di 51 anni. E' successo verso le 3.30 in via dei Leoni, in centro, sotto la facciata meridionale di Palazzo Vecchio. I soccorsi di 118 e carabinieri hanno trovato in terra l'aggredito il quale ha raccontato che quattro uomini lo avevano assalito e gli hanno portato via il cellulare. Al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova gli hanno dato 10 giorni di prognosi per ferita da taglio alla zona lombare e per le varie contusioni.

Sempre la notte scorsa e sempre nel centro di Firenze, in via del Giglio, è stata assalita una donna di 21 anni mentre rincasava verso le 4.40. La giovane ha riferito ai carabinieri che era stata avvicinata da un extracomunitario che gli aveva strappato di mano il suo cellulare I-Phone e poi era scappato nelle stradine intorno. In questo caso non c'è stato bisogno di cure mediche. In entrambi i casi indagini dei carabinieri.

Invece si è salvata gridando subito 'Aiuto!' una donna di 30 anni, peruviana, assalita per rapinarle il cellulare in strada, la notte scorsa a Firenze, verso le 1, in via Generale Dalla Chiesa. Era rimasta una cinquantina di metri indietro rispetto a un'amica e quando due uomini le si sono avvicinati per aggredirla, ha chiesto soccorso e l'altra è tornata indietro, contribuendo a mettere in fuga i due energumeni il cui colpo è fallito. La polizia ha raccolto le testimonianze delle due donne da cui risulta che aabbiano agito due maghrebini, uno avrebbe fatto da palo - ma evidentemente non avrebbe dato peso all'altra donna più avanti nella strada -, l'altro ha strattonato la 30enne cercando di carpirle il telefono che teneva in mano.

L'intervento dell'amica ha sventato l'assalto. Indagini della polizia in corso. (ANSA).