Baby-gang pesta due minori stranieri in parco di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - In otto pestano due minorenni peruviani dentro un parco di Firenze lunedì sera prima di mezzanotte con calci, pugni e colpi di cintura. L'assalto è stato preceduto da insulti. Così una prima ricostruzione dei carabinieri sull'aggressione avvenuta nei giardini pubblici di Villa Vogel, un'area verde della periferia, all'Isolotto. Sul posto il 118 che ha curato i due malmenati, poi li ha portati all'ospedale Torregalli dove sono stati dimessi con 8 e 5 giorni di prognosi, uno per un lieve trauma cranico e contusioni multiple, l'altro per contusioni alle costole. L'Arma ha ricostruito il fatto grazie a testimoni che erano presenti e ad un passante che è intervenuto al termine dell'aggressione. La baby gang sarebbe formata da ragazzi italiani, minorenni.

Indagini della stazione di Firenze Legnaia. Tra gli aspetti da appurare, i motivi dell'aggressione. (ANSA).