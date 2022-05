Tennis, Parigi: Paolini fermata dalla pioggia nel terzo set

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Jasmine Paolini, più che da Irina-Camelia Begu (63), è stata fermata dalla pioggia, nell'esordio al Roland Garros di tennis, a Parigi. La tennista toscana, n.55 della Wta, è dovuta tornare negli spogliatoi proprio all'inizio del set decisivo che la opponeva alla 31enne rumena. La Paolini, scesa in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio destro, ha iniziato male, perdendo la battuta in avvio e la Begu si è subito portata sul 2-0, poi però è arrivata la rimonta di Jasmine, che ha chiuso il set sul 6-4. Nella seconda partita la Paolini è calata, incassando un parziale di sette giochi di fila, che ha portato l'avversaria a imporsi 6-1. Il terzo set si era aperto sull'1-0 per la rumena, poi è arrivata la pioggia e il giudice di sedia ha sospeso il match. (ANSA).