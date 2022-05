Nardella, a Firenze stop vincoli per pannelli solari

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - "Domani in Giunta io porterò una delibera con la quale noi azzeriamo tutte le autorizzazioni e i vincoli comunali per mettere pannelli fotovoltaici, e impianti di questo tipo nella nostra città". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine dell'iniziativa 'Italia Domani - dialoghi sul Pnrr' in corso all'Innovation Center di Firenze. La delibera, secondo quanto appreso, riguarderebbe tutto il territorio comunale tranne l'area Unesco, corrispondente al centro storico e alla zona di piazzale Michelangelo-San Miniato.

"Si parla a Bruxelles di Repower Eu - ha spiegato - un grande piano per potenziare l'installazione di impianti fotovoltaici, di pannelli solari: a Firenze la gran parte delle zone è a vincolo paesaggistico. Vuol dire che se in queste zone io ho un capannone industriale, sono in un'area industriale, e devo mettere un pannello solare, devo sottostare a tutte le procedure legate al nulla osta paesaggistico, con tutto quello che ne consegue. Io credo che l'Italia, con coraggio, debba eliminare totalmente in tutte le zone industriali il vincolo paesaggistico". (ANSA).