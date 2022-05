Banche: Unisin, congresso il 25 maggio a Chianciano

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Inizierà mercoledì 25 maggio alle 10, presso il Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme (SI), il VI Congresso nazionale di UNISIN (UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB), sindacato autonomo dei Settori credito ed esattorie, aderente alla CONFSAL. Secondo il Segretario Generale Emilio Contrasto " vogliamo continuare il proficuo confronto in corso con le Istituzioni ad ogni livello su quelli che riteniamo punti focali per il futuro dei Settori bancario ed esattoriale. È necessario che le trasformazioni legate all'innovazione tecnologica, alla fintech, agli inevitabili cambiamenti che sono in corso nel mercato del lavoro, alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, possano e debbano essere adeguatamente normate, migliorate nei diritti e nelle tutele e gestite in modo che non impattino in maniera negativa sulle lavoratrici e i lavoratori ma che, opportunamente gestite e governate, siano volano di ripresa economico-occupazionale per l'intero Paese e una speranza di futuro per i giovani".

. Sono infatti previsti indirizzi di saluto e interventi dei Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali del Settore - FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA - dei vertici di ABI e dei principali Gruppi bancari e Banche.

Pprevisto anche un momento di approfondimento specifico su "Etica, equità e professionalità del lavoro bancario nell'epoca della transizione digitale" con Cesare Damiano, già Ministro del Lavoro e componente del Consiglio di Amministrazione INAIL, Romina Mura, Presidente della XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati ed il Segretario Generale del sindacato. (ANSA).