Due escursioniste soccorse da Sast su Apuane

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Intervento questo pomeriggio della stazione di Lucca del Sast al passo della Focolaccia, sulle Apuane, per una escursionista in difficoltà. La donna, 69 anni, colpita da forte nausea e impossibilitata a proseguire il cammino, è stata raggiunta dai tecnici e dal medico del Soccorso alpino e speleologico toscano, che erano reperibili in località Ortomurato.

Anche nella giornata di ieri la squadra di Lucca, si spiega sempre da Sast, è stata attivata per intervenire al passo della Focolaccia per recuperare una escursionista disidratata. In questo caso si trattava di una 39enne che aveva effettuato la salita del monte Pisanino e, sulla via di ritorno, presso il bivacco Aronte, ha allertato i soccorsi. (ANSA).