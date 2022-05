La Fiorentina torna in Europa dopo 6 anni e ci riesce battendo la Juventus per 2-0: il massimo per i tifosi viola che alla fine hanno fatto festa insieme ai giocatori corsi sotto la curva Fiesole, indossando maglie con l'immagine di Davide Astori, mentre il Franchi con la musica sparata a mille si trasformava in una discoteca a cielo aperto. In rete al 46' del primo tempo Duncan e poi alla 47' della ripresa N.Gonzalez su rigore.